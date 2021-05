Napoli, senza Champions sfuma anche il sogno Allegri! CorSera: la strada ora porta a Spalletti

Napoli Calcio - Disastro Napoli, in tutto e per tutto. Perché il clamoroso passo falso di ieri non compromette solo un'intera stagione, ma anche i piani futuro di Aurelio De Laurentiis. A partire dal prossimo allenatore, come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

De Laurentiis, che aveva convinto Allegri a considerare la sua offerta, deve rivedere i suoi piani. Intanto ha salutato e ringraziato Rino con un tweet. La scelta dell’allenatore adesso prende un’altra via. Quella che porta a Spalletti, con il quale il discorso era stato avviato anche per l’Europa League