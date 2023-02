Gazzetta elogia il Napoli: Scudetto già vinto, per trovare nuovi avversari bisogna scomodare i mostri sacri

Notizie Napoli calcio - La marcia della squadra di Spalletti prosegue inesorabile verso il tanto agognato Scudetto, con il Napoli che è salito nuovamente a +18 dal secondo posto dopo il successo contro l'Empoli.

Un cammino da record per gli azzurri, sottolineato anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che trovate oggi in edicola:

Correndo a velocità siderale, il Napoli si è improvvisamente trovato nuovi avversari. Per individuare avversari all’altezza di questo Napoli bisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare motivazioni più valide per tenere viva l’attenzione: i suoi giocatori ormai faticano a fingere di credere che lo scudetto non sia virtualmente vinto.