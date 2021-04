Napoli sconfitto a Torino, Repubblica: Gattuso tradito dagli attaccanti, k.o. che fa male

Napoli Calcio - "Napoli tradito dagli attaccanti", titola così l'edizione odierna de La Repubblica. Come infatti evidenzia il quotidiano, è stata soprattutto la serata non brillante del reparto offensivo a far sì che allo Stadium finisse 2-1. Nonostante alcune occasioni importanti, la squadra di Gennaro Gattuso non ha finalizzato mai con piena convinzione e concretezza.

Ecco uno stralcio dal giornale: