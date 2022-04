Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti ha scelto il portiere ma ha altri 3 dubbi | GRAFICO

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le possibili scelte di Spalletti e Dionisi per la sfida di domani pomeriggio allo stadio Maradona. Non mancano i dubbi per entrambi gli allenatori.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo

Nel Napoli sono praticamente tre i dubbi: Fabian-Demme, Lozano-Politano ed infine Mertens-Zielinski. Tra i pali non ci sarà Meret dopo il clamoroso errore commesso al castellani di Empoli domenica scorsa. Al centro della difesa torna Koulibaly dopo aver scontato il turno di squalifica.

Dionisi conferma il 4-2-3-1, gli unici dubbi di formazione riguardano Scamacca-Defrel e Chiriches-Ayhan. Nel primo è favorito l'attaccante italiano nell'altro l'ex centrale del Napoli che farà coppia con Ferrari in difesa.