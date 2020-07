Napoli-Sassuolo, la moviola CorSport: il record dei quattro fuorigioco è poco lusinghiero per gli assistenti di Aureliano

Ultimissime Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Napoli-Sassuolo: "Un premio alla carriera per Aureliano, destinato da settembre a prendere posto al VAR come VAR PRO. E forse non è stato un caso che si è stabilito un record, sicuramente poco lusinghiero per gli assistenti: quattro reti annullate per fuorigioco, ma tre solo grazie all’aiuto della tecnologia (in pratica ha arbitrato... Nasca). Appena 7 falli fischiati nel primo tempo (14 alla fine) fanno capire che tipo di partita è stata".