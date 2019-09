Napoli-Sampdoria, CorSport: Insigne al massimo in panchina, Milik salta anche i Reds. Scelti i sostituti

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà le ultime sulle condizioni di Lorenzo Insigne ed Arek Milik in vista di Napoli-Sampdoria:

I punti fermi? Pochissimi, al momento, infortunati compresi. A proposito: Insigne è quasi pronto, tanto che sabato potrebbe anche andare in panchina, mentre Milik migliora. Gradualmente: salterà la Sampdoria, certo, ma l’obiettivo è restituirlo al tecnico in tempo per i Reds. Poi, eventualmente, spetterà a lui decidere se convocarlo. Callejon a destra è una certezza, mentre a sinistra toccherà a Younes: Insigne, nettamente in ripresa dal problema ai flessori della coscia destra rimediato nel riscaldamento con la Juve, proverà fino a domani e se confermerà i progressi andrà in panchina. La tentazione forte? Lozano arriva oggi e dovrà smaltire fatica e jet-leg, e dunque se non sarà ritenuto in condizione insieme con Mertens potrebbe toccare a Llorente. Una tentazione".