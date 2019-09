Napoli-Sampdoria, CorSport: possibile esordio della coppia Mertens-Llorente. Novità anche a centrocampo

Notizie Calcio - Il Napoli si prepara alla sfida di sabato alle ore 18 contro la Sampdoria al San Paolo per l'esordio casalingo stagionale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce alcuen novità di formazione che arrivano da Castel Volturno. Ancelotti avrà Lozano solo per la rifinitura. Con Insigne e Milik che stanno a poco a poco recuperando, il tecnico non vorrà forzare il loro rientro. Questa la probabile formazione.

Se si volesse confermare la coppia di centrali formata da Koulibaly e Manolas (davanti a Meret), dovrebbe esserci nuovamente spazio per Di Lorenzo a destra e (probabilmente) Ghoulam sulla sinistra. A centrocampo - a quattro o a due in base alle esigenze - forse il più fresco Elmas (rispetto ad Allan) titolare accanto a Fabian Ruiz, e sugli esterni Callejon con l’aggiunta sul mancino dello scalpitante Younes al posto del capitano (che potrebbe ritrovare il campo a match in corso). In attacco difficile che Lozano possa essere del tutto pronto (meglio preservarlo per i Reds), ed ecco che si potrebbe assistere al varo della coppia Mertens-Llorente. Col bomber di Pamplona annunciato in buon ordine e pronto alla prima esibizione in azzurro.