Napoli Salernitana: si teme la contestazione delle due Curve, minimo storico di spettatori presenti

Napoli - Possibile svolta negativa per il Napoli in arrivo in vista della prossima partita con la Salernitana di Serie A. Il club azzurro in questo momento rischia di ritrovarsi in una bufera totale.

Napoli Salernitana: contestazione delle Curve

Colpisce un dato: per il derby con la Salernitana non si arriverà neppure a quota 40mila spettatori. Un minimo storico. E si teme anche la contestazione delle due Curve. A riportarlo è Il Mattino.