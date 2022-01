Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Salernitana.

Napoli Salernitana probabili formazioni

Negli azzurri sono due i dubbi più importanti: Meret-Ospina e Osimhen-Mertens. Nel primo caso è in vantaggio il portiere friulano mentre nel secondo Victor appare davanti a Dries per la rosea. Il resto della formazione vedrà Lozano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti. Insigne si accomoderà invece in panchina. Colantuono opta per il 3-5-2 con Bonazzoli e Vergani di punta.