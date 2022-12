Napoli, Rrahmani da oggi in gruppo! Possibile test nuova amichevole per testare cinque azzurri

In casa Napoli si torna in campo oggi a Castel Volturno con destinazione San Siro, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Napoli, nuova amichevole in vista?

"Per la prima volta saranno in gruppo tutti i reduci dal Mondiale. Per consentire a Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano di mettere minuti nelle gambe potrebbe essere organizzato a breve un test con la Primavera. Anche Rrahmani sembra ormai vicino alla miglior condizione e da oggi lavorerà per candidarsi a un posto da titolare contro l’Inter"

