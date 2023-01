Vigilia atipica per il Napoli, ieri nessun tifoso all'esterno di Castel Volturno: il motivo

Napoli-Roma è sempre più vicina, l'ansia e l'attesa per la gara si fanno sentire tra i tifosi in città, e siamo certi che anche i giocatori azzurri non vedano l'ora di scendere in campo e dare il via al girone di ritorno che si spera possa vedere replicato quanto accaduto in quello d'andata.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, quella di ieri è stata una giornata di vigilia dove ha regnato la concentrazione. Infatti ieri pomeriggio non c’era nessuno all’esterno del Konami Training Center al termine della seduta di rifinitura e non certo per disinteresse, disamore o distacco, ma piuttosto per consentire ai giocatori di prepararsi con la massima concentrazione a un’altra tappa cruciale della stagione: la sfida contro la Roma di questa sera alle ore 20.45.