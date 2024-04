Napoli-Roma, tifosi divisi: "Disertiamo il Maradona", ma i gruppi organizzati non la pensano così

Dopo la disfatta di Empoli, persino la partita di domenica al Maradona diventa un problema. La prevendita di Napoli-Roma era già partita la scorsa settimana. E non era partita male: un fiume di acquisti, tutto sembrava andare nella direzione migliore, quella del sold out. Ma dalle ore successive alla sconfitta di Empoli l’umore dei tifosi ha lasciato spazio alla rassegnazione, poi alla rabbia.

I tifosi vogliono disertare il Maradona

Marco Maddaloni ha dichiarato a Il Mattino: «Io do sempre per scontato che i calciatori in campo diano il massimo. E da sportivo dico: perché non andare? I tifosi devono sempre stare lì, anche passando sopra le sconfitte». Gli fa eco l’avvocato Angelo Pisani: «Penso che persino Maradona avrebbe dato un segnale forte in questo caso, magari anche non scendendo in campo. Disertare? La protesta, se civile, è sempre giusta. I tifosi si sentono presi in gi- ro e non per le sconfitte, quelle possono starci. Avvertono mancanza di rispetto per la maglia». I gruppi organizzati paparazzati nel colloquio faccia a faccia con Di Lorenzo al fischio finale di Empoli sicuramente faranno sentire la loro vo- ce nelle prossime ore. No, non diserteranno loro. Sui social, invece, c’è chi fa a gara per scappa- re via da un Maradona che quest’anno non è mai stato arma in più. Sulle chat e sui social tra i tifosi circolano in queste ore meme sulla gara e inviti a non essere presenti domenica.