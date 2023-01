Napoli-Roma: Lozano il più pericoloso per gli azzurri, solo Rui Patricio gli nega il gol

Napoli - Una partita fantastica di Lozano per il Napoli contro la Roma. Fa tutto bene, dai dribbling alla fase difensiva. Solo in due momenti poteva fare di più, sul gol subito quando non ha chiuso su El Shaarawy e sul contropiede a tutto campo dove Rui Patricio però è riuscito a fermarlo con una grande parata. Per il resto, è stato il più pericoloso degli azzurri.