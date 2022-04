Napoli-Roma, le possibili scelte di Spalletti: CorSport anticipa una esclusione eccellente

Si parlerà spagnolo più del solito, domani, dal centrocampo in su come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta le possibili scelte di Luciano Spalletti per Napoli-Roma.

Napoli-Roma, le possibili scelte di Spalletti

"L'esclusione eccellente dovrebbe essere quella di Zielinski, sarà la terza volta in cinque partite che Piotr comincerà la giornata seduto in panchina. In porta ci sarà Ospina; la linea difensiva sarà composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo Fabian è parso in netta ripresa fisica nonostante i problemi legati alla pubalgia, e dunque dovrebbe giocare con Lobotka e Anguissa; in attacco, Lozano con Osi e Insigne. I due esclusi dovrebbero essere Politano e Zielinski"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli