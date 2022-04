Lacrime Insigne, Il Mattino: sognava un finale diverso, la reazione dei tifosi all'uscita di campo

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne non è bastato al Napoli per battere la Roma. Con l'1-1 del Maradona, gli azzurri dicono addio ai sogni Scudetto e lo stesso capitano azzurro non ha trattenuto le lacrime al temine della sfida per un finale che sognava diverso.

Insigne Napoli Roma

Lacrime Insigne, addio Napoli e Scudetto

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino: