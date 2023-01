Il Mattino - De Laurentiis scaramantico in tribuna: ha ordinato di riposizionare i posti

Il Napoli batte la Roma in Serie A con un 2-1 nel finale targato Simeone e ad un certo punto anche De Laurentiis ha sentito molto sua la vittoria. Gesto scaramantico in Tribuna d'Onore del presidente azzurro.

Napoli Roma: De Laurentiis scaramantico

Napoli - Arrivano importanti novità sui retroscena di Napoli Roma delle ultime ore. In Tribuna c'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha assistito alla partita con grande entusiasmo. Con lui era presente il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Intanto, proprio come riportato da Il Mattino, in Tribuna d'Onore, ci sarebbe stato un gesto scaramantico di De Laurentiis che ad un certo punto avrebbe ordinato di riposizionare i posti in tribuna.