Napoli-Roma, chi va in crisi? Gazzetta: lo sconfitto vedrebbe una zavorra alle sue ambizioni

Domani, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una eventuale sconfitta zavorrerebbe le ultime ambizioni di Napoli o Roma.

"Ambizioni diverse, visto che i partenopei inseguono ancora un sogno chiamato scudetto, mentre i giallorossi in caso di successo potrebbero anche rilanciarsi nella caccia al quarto posto.

Lo Special One ha detto più volte come le prime quattro saranno quelle che andranno in Champions, ma vuole che la Roma si faccia trovare pronta in caso di una “rottura” prolungata dei bianconeri. I punti servono anche per altro, la lotta dalla quinta alla ottava posizione è aperta"