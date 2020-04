Napoli, il 4 maggio si torna a Castel Volturno: staff medico già al lavoro su visite, tamponi e laboratori

Ultime notizie calcio Napoli - Con il nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la quarantena è stata prorogata fino al 4 maggio anche per quanto riguarda l'ambito sportivo. Un ulteriore rinvio, con il calcio italiano che, però, può quantomeno fissare una data per la ripresa degli allenamenti. In virtù di ciò, stando a quanto si legge sul "Corriere del Mezzogiorno" oggi in edicola, il Napoli è al lavoro per arrivare al meglio a questo appuntamento e già da diverse settimane si sarebbe mosso per la fornitura dei test rapidi e per stringere accordi con alcuni laboratori per effettuare tamponi ed altri esami. Ovviamente, il tutto in attesa di un protocollo che il comitato medico scientifico della FIGC inoltrerà a tutte le squadre per fissare le regole dal punto di vista sanitario di questa ripartenza. La riunione del comitato in questione è fissata per la giornata di martedì.

Allenamento Napoli