Il Mattino - Napoli: Mertens non rinnova, De Laurentiis ha scelto il sostituto

Ultime di calciomercato sul Napoli e il rinnovo di Dries Mertens. De Laurentiis ha già pensato al sostituto per l'attaccante belga destinato ad andare via. In stand by anche i rinnovi di Ospina e Meret al momento.

Napoli: Mertens non rinnova, De Laurentiis ha scelto il sostituto

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sulle trattative di rinnovo con il Napoli per Mertens, Ospina, Meret e Insigne. La società ha già un'idea di come portare avanti la situazione riguardo alcuni di questi calciatori che sono in scadenza tutti a giugno 2022, escluso Meret.

Ospina, Mertens e Insigne aspettano una chiamata per il rinnovo. Situazione complessa, perché il Napoli non pensa a una trattativa. Almeno adesso. Poche chance per il rinnovo di Mertens con il Napoli, neppure dovesse ridursi (e di molto) l'attuale ingaggio di 4,7 milioni di euro. De Laurentiis pensa a un profilo più giovane. E Meret? Il rinnovo è lì che resta in bilico.

