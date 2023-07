CdM - Il Napoli rifiuta un'offerta dello Sporting Lisbona per un azzurro

Calciomercato Napoli - Tra i protagonisti del ritiro di Dimaro in questi ultimi giorni c'è sicuramente Alessandro Zanoli. Il terzino sta svolgendo delle sedute d'allenamento molto intense in Trentino, e il suo futuro è ancora tutto da decidere. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:



"Garcia sta valutando Zanoli, il Napoli sta apprezzando il lavoro dell’esterno destro classe ‘2000 e ha rifiutato una proposta dallo Sporting Lisbona, sembra non aver intenzione di lasciarlo partire soprattutto per una cessione all’estero".