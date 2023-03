Napoli di ADL da record, in 10 anni è la squadra che ha usato meno giocatori: il dato

Notizie Napoli calcio - Appena 100 calciatori utilizzati negli ultimi 10 anni. E' questo l'ennesimo record targato SSC Napoli: il club di De Laurentiis, infatti, risulta coma la squadra che ha cambiato meno giocatori di tutti nell'ultimo decennio.

Napoli, gestione De Laurentiis da record

L'incredibile dato è stato pubblicato dall’ultimo studio del Cies, l’osservatorio internazionale del calcio, che ha sottolineato la costanza del progetto Napoli. Appena100 calciatori negli ultimi dieci anni: le rivali Lazio e Juventus ne hanno schierati 112 e 114. E anche dal 2017-2018 il risultato non cambia: Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti hanno mandato in campo “solo” 56 calciatori, un numero in controtendenza con quelli della Serie A. L’Inter ne ha utilizzati 63, Lazio e Milan 67 e 68, Juventus e Roma addirittura 75 e 76.

Qualcosa è ovviamente cambiato nell'ultima estate, con il Napoli che ha di fatto "rivoluzionato" la propria rosa tra addii e nuovi acquisti, ma si tratta quasi di un unicum (insieme all'avvento di Benitez) nell'era De Laurentiis.