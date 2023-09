Napoli-Real Madrid è sold-out: 55mila spettatori al Maradona! Ameno 40mila con l'Udinese

Martedì 3 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona si gioca Napoli-Real Madrid, seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League e per l'occasione è previsto il sold-out sugli spalti, con circa 55mila spettatori pronti ad assistere al debutto casalingo in Europa.

Ultime news. Il Mattino rende noto che anche i biglietti nel settore ospiti stanno finendo e dunque ci sarà uno stadio pieno fino all'orlo. Nonostante la delusione per l'ennesimo pareggio ottenuto in campionato, i tifosi napoletani non smetteranno di sostenere la squadra, già a partire dalla prossima sfida di Serie A prevista al Maradona: contro l'Udinese si attendono almeno 40mila spettatori.

Anche ieri nel settore ospiti del Dall'Ara c'erano quasi 7mila tifosi del Napoli.