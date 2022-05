Napoli, quando lo scudetto? Gazzetta: chissà per quanto tempo non ci sarà occasione! Perchè ADL non è intervenuto prima?

Il Napoli batte 6-1 il Sassuolo dopo una settimana con un ritiro annunciato e poi trasformato in due cene di gruppo, e tre interviste del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma il sogno scudetto è rimasto tale, ne parla la Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul sogno scudetto sfumato per gli azzurri:

"Resta la sensazione che un’occasione come quella di vincere quest’anno per il Napoli chissà per quanti lustri non ricapiterà. Ed è un fatto difficile da negare. Questo è lo sport e bisogna accettare, senza per forza indicare capri espiatori.

Se poi vogliamo pensare che alla base dei sei gol rifilati al Sassuolo ci siano le due cene “chiarificatrici”, allora c’è da chiedersi perché questo tipo di intervento De Laurentiis non l’abbia fatto mesi prima, quando si parlava di scudetto"