Problemi con Fabian e Ounas: uno rifiuta il rinnovo, l'altro la cessione! Rischiano di restare ai margini del progetto

Notizie Napoli oggi. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione di Adam Ounas e Fabian Ruiz, i due calciatori del Napoli che stanno creando non pochi problemi alla società partenopea.

Entrambi hanno un contratto con la SSC Napoli fino al giugno 2023 e dunque, se non dovessero rinnovare, da gennaio 2023 saranno liberi di accordarsi a parametro zero con un altro club. Nessuno dei due, però, sembra avere intenzione di rinnovare.

Adam Ounas

Partiamo da Adam Ounas. Bocciate le ipotesi di rinnovo, il Napoli sarebbe anche pronto a metterlo sul mercato: il problema è che il calciatore fin qui ha rifiutato ogni tentativo di approccio da parte di altre squadre. Su tutte, Monza e Salernitana hanno avanzato diverse offerte per l'attaccante algerino, che però non sembra affatto disposto al trasferimento. Di questo passo, si rischia la rottura con il Napoli.

Fabian Ruiz

Situazione simile per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non ha alcuna intenzione di rinnovare, specie alle condizioni del Napoli e sembra destinato a lasciare il club azzurro alla prima occasione utile. Al momento, però, il suo agente non ha portato compratori, non ci sono offerte concrete per lui e il Napoli non ha alcuna intenzione di assecondare le sue richieste di aumento di ingaggio.

Anche nel suo caso si rischia un braccio di ferro che potrebbe portare alla rottura dei rapporti. Sia lui che Ounas rischiano così di rimanere ai margini del progetto azzurro: nella peggiore delle ipotesi, il Napoli potrebbe metterli fuori rosa così come già accaduto per Milik qualche anno fa.