CdM - Ancelotti, Gattuso e Spalletti: ecco cosa li unisce nelle difficoltà a Napoli

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato le ultime gestioni in casa Napoli, quella Ancelotti, Gattuso e Spalletti, sottolinenando quali siano stati i problemi comuni:

"Spalletti dopo il pareggio contro la Roma è finito sul banco degli imputati per il sogno scudetto che s’allontana. Una condizione che ha coinvolto in passato anche Gattuso e Ancelotti. Stavolta il Napoli è vicino a raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League e non è un risultato di poco conto. Lo scenario è differente ma ci sono dei punti di contatto: cosa unisce le difficoltà di questi tre allenatori?

Un eterno work in progress che aleggia su una squadra assemblata più che costruita, il cui allenatore è chiamato a viaggiare nel calcio liquido escogitando piani-partita senza poter contare su un’identità definita in cui ogni tassello è pensato per rispettare un’idea di gioco. È una storia che va avanti dalla fine dell’era Sarri, quando il Napoli dei 91 punti arrivò a sfiorare lo scudetto con una proposta definita e una rosa coerente".