Napoli preso a schiaffi, Gazzetta: lo 0-4 è meritato, turnover discutibile di Mazzarri. Al 6° ko al Maradona scoppia la contestazione

Ultime notizie Napoli - Alla sesta sconfitta al Maradona scoppiò la contestazione. Nel mirino i giocatori del Napoli, campioni d’Italia, presi a schiaffi dal Frosinone. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mazzarri lascia a testa bassa il campo con più dubbi che certezze dopo quattro sconfitte in sette incontri:

"Un 4-0 clamoroso e meritato maturato nel finale, ma con i ciociari che avevano sempre chiaro cosa fare e un Napoli sempre smarrito a inseguire, cercando soluzioni individuali. Di squadra manco a parlarne.

Anche Mazzarri, ovviamente, ha le sue responsabilità - a cominciare da un turnover discutibile e non solo in questa serata - ma ha ereditato i cocci ed ancora non è riuscito a riattaccarli. Questo non deve creare alibi nei calciatori"