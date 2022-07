Calciomercato Napoli, ballottaggio per il vice-Meret: Tatarusanu insidia Sirigu

Calciomercato Napoli. Inizia a delinearsi il futuro tra i pali del Napoli: l'addio di Ospina ha spalancato le porte al rinnovo di Meret, vicinissimo a firmare fino al 2027. Questo, a meno di clamorosi capovolgimenti, porterà l'ex Udinese ad essere il titolare la prossima stagione.

Tatarusanu

Nuovo portiere Napoli, ballottaggio Tatarusanu-Sirigu

Per questo motivo il Napoli ed il ds Giuntoli sono al lavoro per cercare un vice d'esperienza che possa ben figurare quando chiamato in causa. Per Il Mattino la lista dei papabili si è ristretta a due soli nomi: Sirigu o Tatarusanu.