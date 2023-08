Plusvalenze Napoli, svolta caso Osimhen: nessun vantaggio, PM pronti ad archiviare la frode fiscale! Possibile stralcio a Roma sul falso in bilancio

Napoli calcio, le ultimissime oggi. Importanti aggiornamenti su Victor Osimhen non soltanto in tema di calciomercato Napoli e rinnovo del contratto, ma anche sull'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sul trasferimento del bomber nigeriano dal Lille oltre tre anni fa e finita nel faro degli inquirenti nel cosiddetto filone plusvalenze. Nella trattativa come contropartite tecniche furono coinvolti i cartellini dei giovani Claudio Manzi, Ciro Palmieri, Luigi Liguori oltre al portiere veterano greco Orestis Karnezis.

Plusvalenze Napoli Osimhen indagine archiviata

Plusvalenza Osimhen, archiviazione PM dopo verifiche

Una possibile archiviazione e un probabile stralcio per motivi di competenza territoriale. Sono questi i due possibili sbocchi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sulla compravendita di Victor Osimhen. A rivelaro è il collega Leandro Del Gaudio, sempre molto informato in materia giudiziaria, che sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola riferisce che la presunta plusvalenza nell’acquisto di Osimhen dal Lille non avrebbe portato alcun vantaggio al club partenopeo. Quanto basta a spingere gli inquirenti napoletani a valutare la possibilità di archiviare l’accusa di frode fiscale.

Presunto falso bilancio SSC Napoli, fascicolo mandato a Roma?

Diverso invece potrebbe essere il ragionamento a proposito dell’accusa di falso in bilancio, che era collegata alla compravendita in relazione alla cessione di alcuni tesserati del Napoli al Lille. Per quest’ultima ipotesi di accusa, il fascicolo potrebbe essere mandato a Roma, per questioni di competenza territoriale. Anche in questo caso - bene ricordarlo – siamo nel campo delle ipotesi, alla luce di una valutazione strettamente empirica: il contratto tra il management del Napoli e il Lille (che faceva leva anche sulla cessione di alcuni tesserati partenopei) venne perfezionato e formalizzato a Roma, nella sede capitolina della Filmauro. Potrebbero essere a questo punto i pm di piazzale Clodio ad occuparsi di disporre eventuali verifiche sul filone falso in bilancio.