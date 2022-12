"Napoli pericolosa". Avviso Eintracht ai tifosi, CdM: "Preoccupazioni fondate, col Liverpool ci furono scontri"

Napoli Calcio - Allerta da Francoforte in vista della trasferta di Napoli definita ‘pericolosa’. Col mondiale ormai agli sgoccioli, ci si riaffaccia ai vari campionati e anche verso la Champions League dove - tra le altre gare - si vedrà la sfida agli ottavi tra Eintracht e Napoli.

Allerta per Napoli Eintracht

La società tedesca ieri ha allertato i propri tifosi in vista della gara del Maradona. Avviso giustificato, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: