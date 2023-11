Napoli per la prima volta in ritiro prima dell’Empoli, ma non è un provvedimento punitivo

Ultime notizie Napoli - Con l’Empoli è vietato sbagliare e alla terza sosta del campionato il Napoli è obbligato ad arrivare almeno al quarto posto della classifica, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Lo devono fare per evitare che ritorni di nuovo di attualità l’ipotesi di un ribaltone sulla panchina dei campioni d’Italia:

“Intanto per la prima volta Di Lorenzo e compagni andranno in ritiro alla vigilia di una sfida al Maradona, domani sera. Non si tratta di un provvedimento punitivo, però. Domenica si gioca a mezzogiorno e stavolta non ci sono alternative”