Gazzetta - Il Napoli ora fa davvero paura alle milanesi: numeri da capogiro, nessuno ha fatto meglio nella top 5 campionati europei

Notizie Napoli calcio - "Il Napoli fa davvero paura alle milanesi". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea l'importanza della vittoria in terra veneziana evidenziando anche i numeri da urlo ottenuti finora dalla squadra di Luciano Spalletti che sabato dovrà affrontare l'Inter nello scontro diretto al Maradona.

"Il Napoli ora fa davvero paura alle milanesi, perché è tornato anche Osimhen in una squadra che si era già ritrovata. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2002, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con questa partita siamo a 13, nessun ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile"