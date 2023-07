Napoli interessato al gioiello Pafundi: si aspetta l'offerta concreta

Il Napoli guarda avanti e al futuro, per questo motivo ha messo nel mirino diversi giovani talenti di grande livello. Tra questi spunta fuori anche il nome di Simone Pafundi dell'Udinese.

Pafundi

Calciomercato Napoli: per Pafundi manca l'offerta

Napoli - Tantissimi i giocatori nel mirino del Napoli, tra cui anche Pafundi che è uno dei prospetti più interessanti e attesi in Italia. Non è un caso che, nonostante non abbia giocato quest'anno con la prima squadra dell'Udinese, il ct Roberto Mancini ha deciso lo stesso di convocare più volte il gioiello classe 2006 per lanciarlo subito nel mondo dei grandi. Come svelato da Il Mattino, il nome di Simone Pafundi è uno di quelli che piace molto al Napoli e a tanti altri club in Serie A, ma per lui ancora non è arrivata nessun tipo di offerta concreta all'Udinese che fa una valutazione a doppia cifra.