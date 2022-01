Tuttosport - Napoli: Osimhen subito in campo, Spalletti intenzionato a lanciarlo a gara in corso

Ultimissime su Bologna Napoli e le scelte di formazioni di Spalletti che ha intenzione di mandare in campo Victor Osimhen subito a gara in corso dopo l'infortunio lungo durato mesi.

Da Tuttosport le ultime di formazione di Bologna Napoli e il ritorno in campo di Osimhen:

Victor Osimhen ha incassato la prima convocazione post intervento chirurgico. Il nigeriano sarà in panchina, in primis per respirare di nuovo l’aria di una partita vera, quella che gli manca dal 21 novembre, quando al 20’ di Inter-Napoli fu costretto a lasciare il terreno di gioco dopo uno scontro con Skriniar e che gli procurò circa 20 fratture al capo.

Per vincere bisognerà ritrovare il gol smarrito da tempo (soltanto 3 volte in rete nelle ultime 5 gare di campionato) e la presenza di Osimhen a Bologna, con tanto di maschera protettiva, lascia credere che Spalletti sia intenzionato a lanciarlo a gara in corso. «Quando colpisce di testa con quella maschera ci sta che deformi i palloni per come la prende forte. Solo a vederlo come va a pressare gli avversari, si capisce che non gli ha mai fatto paura lo scontro fisico. Valuterò tutte le informazioni che ho, ma è difficile dall’inizio».