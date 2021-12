Osimhen domani torna a Napoli: ultimatum Nigeria, entro il 3 gennaio in Africa

Ultimissime notizie sul caso Osimhen con il braccio di ferro tra il Napoli e la Nigeria impegnata nella Coppa d'Africa che vuole a tutti i costi che il calciatore sia entro il 3 gennaio con il resto della squadra.

Arrivano aggiornamenti su Osimhen, il Napoli e la Nigeria che dovrà giocare la Coppa d'Africa a gennaio. Questo quanto riportato da Il Mattino:

Victor Osimhen dovrebbe tornare domani a Napoli. Perché venerdì ha la visita medica, tac compresa, per avere il via libera, eventuale e per nulla scontato, per tornare subito in campo. Oggi il giocatore è a Lagos, a festeggiare il suo ventitreesimo compleanno. Ma lo aspetta con trepidazione anche la sua Nigeria, che lo ha convocato per l’imminente Coppa d’Africa.

«Ci aspettiamo che Victor Osimhen si unisca al resto della squadra della Nigeria almeno entro il 3 gennaio» ha detto ieri alla BBC Sport Africa il responsabile della comunicazione della Nigeria, Ademola Olajire. «Non è necessario reagire a ogni notizia dei media sulla disponibilità o sulla potenziale indisponibilità dei nostri giocatori per il torneo. Siamo fiduciosi che i nostri giocatori, incluso Osimhen, capiscano il desiderio del paese di un quarto titolo continentale. È importante che tutti i nostri giocatori mostrino lo stesso impegno e l’ambizione mostrati da Osimhen».

Che in effetti, nei giorni scorsi, prima ancora di rientrare a Castel Volturno per iniziare gli allenamenti, aveva espresso su Instagram la voglia di partecipare alla manifestazione continentale. Ma la questione non è facile. L’ultima parola dovrebbero averla i medici. Il dottor Tartaro, nei giorni scorsi, lo ha spiegato bene. «Il giocatore ha il bisogno fisiologico che le fratture si saldino». Appunto il famoso periodo di 90 giorni espresso subito dopo l’operazione seguente al durissimo scontro con Skriniar durante Inter-Napoli.