Il Mattino - Napoli: Osimhen il colpo dall'infermeria, Spalletti si sfrega le mani per la lotta scudetto

Ultimissime notizie sul Napoli e il recupero di Osimhen. L'attaccante nigeriano è il colpo di gennaio che arriva dall'infermeria e ora Spalletti è pronto ad utilizzarlo a pieno.

Aggiornamenti da Il Mattino sulle condizioni di Osimhen e il suo recupero per il Napoli:

Spalletti, invece, il regalo non lo ha ricevuto dal mercato, ma dall'infermeria. Sì, perché a Bologna ha ritrovato Osimhen, che mancava eccome all'attacco azzurro. Dalla testata di Skriniar a San Siro (21 novembre 2021) al gol mancato per questione di centimetri al Dall'Ara (17 gennaio 2022), ecco l'era geologica del Napoli senza e con Osimhen. Perché è inutile girarci attorno: il nigeriano è il perno centrale di tutto il gioco azzurro. Crea scompiglio nelle difese avversarie, attacca la profondità e apre spazio a chi si deve inserire da dietro. I 5 gol segnati in appena 13 presenze in serie A ne sono la conferma, proprio come i 4 centri nelle 3 presenze in Europa League. Spalletti lo sa bene e infatti già si frega le mani in vista della volata finale che per il Napoli può anche avere il sapore dello scudetto.