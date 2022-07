Napoli o Bari? Il Mattino: De Laurentiis fa chiarezza, ecco quale dei due club sarà ceduto

Quasi invisibile nel ritiro di Dimaro, il presidente Aurelio De Laurentiis è uscito dai suoi silenzi ieri pomeriggio, facendo pubblicare sul sito del Napoli un comunicato di 11 righe. Ne parla Il Mattino.

"Fischiato, benché assente, nella piazza del comune trentino che ha ospitato il primo ritiro degli azzurri e contestato a Napoli dai tifosi sui social, il presidente ha chiarito con forza che non cederà la società, rilevata 18 anni fa in un'aula del tribunale di Castel Capuano. E si può intuire quella che sarà la scelta, da fare entro il 2024, tra Napoli e Bari, se non dovessero essere accolti i ricorsi: De Laurentiis cederà il club pugliese, dove suo figlio Luigi sta portando avanti un ottimo lavoro sul piano tecnico e commerciale"