Il Mattino - Napoli: nuovo terzino a gennaio, decisiva la cessione di Ghoulam

Ultime di mercato per il Napoli calcio con la cessione di Ghoulam a gennaio per fare spazio ad un nuovo terzino in quel ruolo, al momento sono quasi impossibili movimenti per il club azzurro verso questa direzione.

Napoli: nuovo terzino a gennaio, decisiva la cessione di Ghoulam

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sugli acquisti del Napoli che è pronto a prendere un nuovo terzino e cedere Ghoulam a gennaio.

Serve il ricambio numerico di Manolas e c'è solo uno slot lasciato libero, per intenderci. Dunque, impossibile inseguire un terzino sinistro a meno che non sia almeno un under oppure non venga ceduto Ghoulam. Impresa impossibile: perché il terzino algerino non ha offerte, né potrebbe averle un calciatore che fino ad adesso non è andato oltre a rare apparizioni con non più di 5 o 7 minuti. Quindi, meglio focalizzarsi sul centrale.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli