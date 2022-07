Il Mattino - Vice Meret, chi tra Sirigu, Neto o Kepa? Spunta il favorito

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Kepa e Neto.

Giuntoli calciomercato Napoli

Nuovo portiere Napoli, il favorito

Della questione portieri del Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha fatto il punto della situazione su chi si alternerà con Meret la prossima stagione: