Napoli: nessuno può competere con la squadra di Spalletti, quando può vincere lo scudetto

Napoli - Quando il Napoli potrà festeggiare lo scudetto? La squadra di Spalletti continua a dominare la Serie A e nessun avversario, al momento, sembra essere in grado di competere con il club azzurro. Anche al Castellani non c'è storia, in pochi sembrano in grado di potersela giocare e ora il vantaggio è di 18 punti (in attesa della partita dell'Inter). Con questo tipo di andamento e mantenendo questa distanza già a metà maggio si potrebbe festeggiare un incredibile titolo, segno di una storica stagione.