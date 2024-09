Napoli-Monza, le scelte di Nesta: out un titolare in forte dubbio

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato le ultime sulle scelte di Alessandro Nesta per Napoli-Monza:

"Adesso che Mota Carvalho (causa affaticamento) è a forte rischio per domani, Nesta potrebbe avanzare Pessina sulla trequarti al fianco di Maldini. L'alternativa è un Caprari che ha appena ritrovato il gol e ora insegue la cinquantesima esultanza in A. Riempire il centrocampo con Bondo e Bianco è una soluzione al vaglio. Provando a raccogliere perlomeno lo stesso risultato dello scorso scorso dicembre, un pari in cui proprio Pessina sciupò la grande occasione sbagliando un rigore. Intanto la rifinitura deve chiarire se il Monza avrà ancora molti indisponibili per Napoli: soltanto Birindelli al momento nutre qualche possibilità di recupero".