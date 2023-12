Napoli-Monza, le probabili scelte di Mazzarri: 8 indisponibili, Zerbin dal 1'?

Paradossalmente, si fa quasi a contare prima quelli che ci sono: Elmas se n’è andato; Olivera è fuori; Natan l’ha raggiunto in infermeria, dove pure si sono dovuti adagiare Lindstrom prima e Lobotka poi; Politano dovrà rimanere in castigo e Osimhen gli sarà simbolicamente al fianco per squalifica. Ci si potrebbe aggiungere Zanoli, che ha in testa solo il Genoa e aspetta che qualcosa accada; e magari anche Demme.

Walter Mazzarri

Il probabile undice con il Monza

Come riporta Il Corriere dello Sport:

"Fatto l’elenco di quelli che non ci saranno viene quasi naturale abbozzare una formazione in vista della partita di venerdì al Maradona con il Monza, che però dovrà essere scandita dal medico sociale in collaborazione con il giudice sportivo: in porta ci va Meret, con davanti a sé Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; in mezzo al campo resta il punto interrogativo tra Anguissa e Zielinski; e davanti con Kvara dovrebbero trovar posto Raspadori (da centravanti) e Zerbin sull’esterno".



