Napoli-Milan, è sfida tra chi meglio è ripartito dopo il COVID, Il Mattino: Gattuso e Pioli, due allenatori dal grande feeling con i calciatori

Ultime calcio Napoli - La supersfida tra le due squadre più in forma del momento, insieme all'Atalanta dei record. Napoli-Milan, domani al San Paolo di fronte le due formazioni che alla ripresa del campionato sono ripartite meglio di tutte le altre: i rossoneri di Pioli hanno conquistato 13 punti, gli azzurri di Gattuso 12 come la Juventus di Sarri.

Gattuso

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Due squadre che si sono ripresentate al meglio sia dal punto di vista atletico che mentale. Napoli e Milan dopo i tre mesi di stop sono riusciti infatti a riprendere già un buon ritmo: condizione fisica buona e grande attenzione da un punto di vista psicologico. Una ripartenza senza subire particolari contraccolpi, questo il grande merito di Gattuso e Pioli che hanno avuto la capacità di far ripartire bene le due formazioni sotto tutti gli aspetti. Sarà la sfida anche tra i due tecnici che stanno facendo meglio di tutti (insieme a Gasperini dell'Atalanta) in questa fase della stagione: Ringhio, a differenza di Pioli, sta mantenendo questo gran ritmo in tutto il girone di ritorno (il Napoli ha conquistato 27 punti (come la Juventus) ed è secondo solo all'Atalanta a quota 31). Due allenatori che riescono a far scattare un grande feeling con il gruppo di calciatori e che propongono calcio cercando di far giocare le loro squadre dal basso. Due allenatori che vivono situazioni diverse: Gattuso fa parte del progetto futuro e rinnoverà con il club azzurro dopo il termine di questa stagione, l'avventura di Pioli è ormai ai titoli di coda con il probabile arrivo di Rangnick sulla panchina rossonera. Tutti e due sono pienamente coinvolti in questo finale di campionato e lo scontro diretto di domani sera al San Paolo sarà decisivo per la corsa al quinto posto".