Napoli-Milan, le ultime di formazione. Il Mattino: Gattuso cambia, sei novità rispetto al Genoa, tornano Callejon e Ospina

Ultime calcio Napoli - Un altro esame indicativo per il Napoli di Gattuso: stasera al San Paolo c'è il Milan reduce dalle due vittorie consecutive contro Lazio e Juve. Un'altra partita importante per la risposta che gli azzurri riusciranno a dare contro una formazione di prima fascia e per i risvolti di classifica visto che i rossoneri sono a due punti di distanza.



Gattuso-Callejon

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Gattuso ritrova per la prima volta il Milan da avversario, una sfida al suo passato: tredici anni in maglia rossonera e tanti trofei, due scudetti, due Champions League, due Supercoppe italiane ed europee, una Coppa Italia e un campionato mondiale per club. Gattuso potrà contare su Koulibaly e Demme, i due assenti per squalifica nell'ultima trasferta contro il Genoa. Il difensore centrale senegalese sarà impegnato in un duello tutto fisico con Ibra, una delle chiavi del match di stasera al San Paolo. E decisivo sarà anche il ruolo del tedesco da playmaker di centrocampo sia nell'impostazione che nella copertura su Calhanoglu e Rebic che giocano tra le linee a supporto del gigante svedese e sono pericolosissimi negli inserimenti offensivi per andar a colpire al tiro. Le ultime prove generali nell'allenamento di ieri mattina al San Paolo: gli azzurri si ritroveranno direttamente stamattina all'hotel Palazzo Caracciolo per il pranzo, la riunione tecnica e per trascorrere le ore di vigilia del match contro i rossoneri di Pioli. Le altre novità rispetto alla trasferta contro il Genoa saranno il rientro di Ospina tra i pali, quello di Di Lorenzo da terzino destro, di Zielinski da mezzala destra e di Callejon da esterno destro del tridente di attacco: la previsione è che Ringhio modificherà sei pedine nell'assetto base".