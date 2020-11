Napoli-Milan, cosa non ha funzionato? L'analisi del Cdm: 12 ripartenze ma zero tiri in porta, i dati

Ultime calcio Napoli - Gattuso contro il Milan ha compiuto una scelta: tenere lo stesso impianto tattico con la ricerca della profondità e dei duelli a tutto campo anche senza Osimhen, l’uomo della rivoluzione estiva.

Lozano

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La scelta di schierare quattro uomini offensivi contemporaneamente aveva lo scopo di ribaltare velocemente il campo, andare il più possibile in verticale e soprattutto a destra con Lozano puntare gli avversari costringendo il Milan a scappare dietro. I dati ci aiutano a capire cosa non ha funzionato: il Napoli ha attaccato la porta avversaria dodici volte in contropiede ma non è riuscito mai a tirare in porta, il Milan, che era in campo a specchio rispetto agli azzurri, ha prodotto diciotto ripartenze con quattro conclusioni, un gol e il secondo giallo di Bakayoko. I dati lo fotografano: il Milan ha percorso più chilometri in corsa fluida anche se il Napoli ha cercato di più le accelerazioni, proprio mantenendo la stessa identità delle partite giocate con Osimhen. Politano, Lozano, Mertens e Insigne sono giocatori tecnicamente validi ma altri numeri che fotografano la sconfitta vanno cercati nei passaggi-chiave, quelli che mettono il compagno di squadra in condizione di essere pericoloso. Il Milan ha avuto una percentuale ottima approfittando anche degli spazi concessi dal Napoli soprattutto dopo il gol di Ibra e ancora di più in inferiorità numerica. I rossoneri hanno tentato otto passaggi-chiave di cui sei sono andati a buon fine (il 75%), Lozano e compagni in nove occasioni hanno tentato l’assist decisivo e soltanto due volte (il 22%) ci sono riusciti: Mario Rui per il gol di Mertens e proprio Dries per la palla-gol di Petagna. Poca lucidità o mancanza d’armonia tra la giocata e il movimento senza palla? La sensazione è che i dati abbiano fotografato un ibrido poco incisivo".