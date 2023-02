Media-spettatori Napoli, in più di 600mila tifosi al Maradona! Confronto impari con il passato: i numeri da record

Notizie Napoli calcio - Il primo obiettivo stagionale di Spalletti era quello di far innamorare nuovamente i tifosi del Napoli. Circa sette mesi dopo la missione può già dirsi completata: la straordinaria cavalcata della squadra partenopea in campionato e Champions League ha risvegliato la passione dei supporters, che ora assiepano costantemente le tribune del Maradona.

Napoli media-spettatori Maradona

Numeri impressionanti come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il totale degli spettatori che quest’anno si sono accomodati al Maradona è di 603.903 ed è destinato a crescere a suon di sold-out. La media di tifosi in campionato a partita è di 42.723, oltre 10mila in più rispetto ad un anno fa. in Champions sale per le tre partite disputate: 47.952. Aumenterà con l’Eintracht. Dati che fanno riflettere rispetto all’ultima e alle precedenti stagioni quando il Maradona, vecchio San Paolo, si riempiva soprattutto (o solo) per i big match.

Il picco più alto è stato registrato con l’Ajax: 52.229 spettatori il 12 ottobre, finì 4-2, ennesima goleada dopo quella al Liverpool (51.793) e ai Rangers (39.835). In campionato l’apice di presenze con la Juventus, 51.361, ma si ricorda con piacere anche la cornice di pubblico con l’Udinese (50.336) e ovviamente quello contro la Roma (48.791) nell’ultima a Fuorigrotta. Il folto elenco che comprende vette altissime anche con Bologna (45.599) e Sassuolo (47.156) ha una curva precisa: nelle prime partite, fino al Torino, la quarta in casa, non si è mai superato il muro dei 38mila.