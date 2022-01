Napoli: Lozano vuole esserci con la Fiorentina, sarà sottoposto alla visita medica per l’idoneità agonistica

Ultime notizie sul Napoli calcio e il ritorno in campo di Lozano che dovrà sottoporsi oggi prima del match alla visita per l'idoneità agonistica.

Ci sono aggiornamenti da Tuttosport con le ultime sul Napoli e Lozano:

Gli azzurri sono freschi e pimpanti, così tanto che stasera Spalletti dovrebbe proporre solo due novità rispetto al match di domenica. La prima è obbligata, perchè Insigne si fece male al 30’ della gara con i doriani ed al suo posto entrò Politano che sarà impiegato dal primo minuto. Poi, potrebbe essere una forma di cautela quella di evitare a Ghoulam di giocare la terza gara di fila in 7 giorni e da titolare, circostanza che non gli capita dalla stagione 2018-2019: Frosinone, Cagliari e Spal. Al suo posto si prevede l’utilizzo dal primo minuto di Tuanzebe e per l’ex Manchester United sarebbe la prima da titolare da quando è sbarcato in maglia azzurra.

Se Lozano , rientrato ieri sera a Napoli dal Messico via Parigi, riuscirà a sottoporsi in giornata alla visita medica per l’idoneità agonistica, allora potrà essere utilizzato a gara in corso, al pari di Meret e Malcuit : anche per loro il tampone è diventato negativo e saranno disponibili se riusciranno a sostenere le visite mediche. Niente turnover contro la Fiorentina, anche perchè Spalletti dovrebbe fare ricorso ai ragazzi della Primavera, il coach si fida di quelli che stanno tirando la carretta ormai dal 22 novembre.

