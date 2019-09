Napoli-Liverpool, CdS a sorpresa: salgono le quotazioni di Ghoulam e Maksimovic, dubbio Lozano-Zielinski

Notizie Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ancelotti potrebbe riservare qualche sorpresa di formazione questa sera contro il Liverpool.

A destra sarebbero in salita le quotazioni di Nikola Maksimovic così come quelle di Ghoulam sul versante opposto. In mezzo al campo Callejon, Allan, Fabian Ruiz ed Insigne. Dubbio in attacco: il quotidiano dà Mertens e Lozano titolari, ma non è escluso il polacco Zielinski. Nel caso giocasse quest'ultimo, uno tra Insigne e Fabian potrebbe traslocare più avanti.