Napoli-Lille, novità per Rrahmani! CorSport anticipa una notizia su Amir

Napoli di nuovo al lavoro in sede dopo la parentesi in Turchia. Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti al rientro da Belek. Ne parla il Corriere dello Sport.

“il gruppo comincerà a preparare l'amichevole in programma sabato alle 20.30 al Maradona con il Villarreal senza gli alfieri del Mondiale, attesi in campo a scaglioni tra domenica e martedì. I primi a rientrare saranno Anguissa, Lozano e Olivera, e a seguire toccherà a Kim e Zielinski. Alla vigilia della passerella conclusiva del 2022 con il Lilla: una partita che, se i test dei prossimi giorni andranno in un certo modo, potrebbe anche segnare il graduale rientro in campo di Rrahmani. Con vista sull'Inter”