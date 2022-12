Napoli-Lille 1-4, Gazzetta: azzurri troppo brutti per essere veri! Manca il ritmo e le gambe non girano

Notizie Napoli calcio. La squadra di Spalletti termina il 2022 con una sconfitta in amichevole: al Maradona il Lille si impone con un sonoro 4-1, palesando un Napoli ancora a caccia della migliore condizione (al netto delle assenze).

Ecco come l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la gara di ieri sera:

"Troppo brutto per essere vero. Il Napoli chiude l'anno con due sconfitte al Maradona, come nel 2021, ma questa volta si tratta di amichevoli. Manca il ritmo, la gamba non gira al massimo e contro avversari brevilinei e rapidi si finisce per fare una brutta figura".