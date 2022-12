Napoli-Lille 1-4, CorSport: muscoli come zavorre, sottilissima preoccupazione per Spalletti

Notizie Napoli calcio. Termina con una sconfitta il 2022 del Napoli: ieri sera gli azzurri sono stati battuti per 4-1 in amichevole al Maradona dal Lille, ultimo appuntamento prima della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter.

Una gara che ha palesato come il Napoli stia ancora smaltendo le tossine della preparazione invernale, come riportato dal Corriere dello Sport:

Amichevolmente, ma non troppo: perché quando Napoli-Lilla è finita, il retrogusto amarognolo della sconfitta s’avverte. È un calcio finto, ha senso fino a un certo punto, però il 4-1 del Lilla qualcosa lascia nell’espressione del Napoli, fosse anche un ghigno, che il «Maradona» risistema con una carezza, due cori affettuosi e comprensivi e una leggerezza natalizia ch’è un balsamo per l’anima. È un periodo «faticoso», atleticamente e mentalmente, i muscoli paiono zavorre - per gli allenamenti che sono carichi - e la concentrazione si disperde nell’apatia per la sosta e nelle distrazioni per le vacanze: in un 4-1 ci finisce dentro, qualsiasi analisi, e neanche un filo sottilissimo di preoccupazione che Spalletti lascia ondeggiare nel nulla.